ماتفيينكو: الضربة الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية هجوم إرهابي

موسكو-سانا

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو أن الضربة الأوكرانية على سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية هجوم إرهابي، وجريمة حرب أدت إلى كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق.

ونقل موقع (RT) عن ماتفيينكو قولها في جلسة مجلس الاتحاد الروسي اليوم: “أعبر باسم أعضاء مجلس الاتحاد عن استياء عميق وإدانة لهذا العمل الإرهابي الهادف إلى البنية التحتية المدنية”، مؤكدة أن تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية يعد عملاً إرهابياً وجريمة حرب فظيعة، ولا سيما أنها مخططة ومدروسة مسبقاً، وأدت إلى كارثة إنسانية وبيئية جدية وواسعة النطاق.

وأضافت: “إذا حاول المجتمع الدولي هذه المرة التستر على هذا الموضوع بطريقة ما وتقليل درجة الإدانة في الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى فسيرتكب جريمة أيضاً”.

وكلفت ماتفيينكو أعضاء مجلس الاتحاد بإعداد بيان يوضح الوضع الحقيقي على الفور وإرساله إلى برلمانات جميع بلدان العالم.

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