مساعدات دراسية لتعزيز تعلم اللغة الروسية في مدرسة الباسل الأولى للمتفوقين بحمص

حمص-سانا

ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين، قدم وفد روسي تجهيزات تفاعلية تتعلق بتعليم اللغة الروسية لمدرسة الباسل الأولى للمتفوقين بحمص.

وضمت التجهيزات حواسيب محمولة، وشاشة تفاعلية، وطابعة ليزرية، وعدداً من كتب وقواميس اللغة الروسية، ومولدة كهربائية.

وقال نائب رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية والدولية لمدينة موسكو إيغور ديغاتش في تصريح للصحفيين: أتمنى أن تكون اللغة الروسية أحد عوامل تمتين العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تشارك مدينة موسكو في برنامج تقديم المساعدات الإنسانية والدراسية لبعض المدارس السورية، وضمن هذا البرنامج نقدم هذه التجهيزات.

وأشار إلى أن المساعدات تساهم في زيادة نوعية وجودة تعليم اللغة الروسية، لافتاً إلى أن هناك مساعدات مستقبلية إضافية للمدرسة.

بدوره مدير تربية حمص وليد مرعي أشار إلى أهمية هذه المساعدات في دعم العملية التعليمية وتطويرها، معبراً عن الشكر والامتنان لحكومة روسيا الصديقة والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه مدير مدرسة الباسل الأولى للمتفوقين بحمص محمد السلامة بين أهمية هذه المساعدات في تعزيز وتمكين تعلم اللغة الروسية، لافتاً إلى أن المدرسة تدرس اللغة الروسية من الصف السابع حتى الثالث الثانوي.

وقدم بعض طلاب المدرسة عدداً من الفقرات الفنية، والشعرية باللغة الروسية.

هنادي ديوب

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