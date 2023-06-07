فقدان 7 أشخاص وإجلاء 500 آخرين جراء فيضانات نجمت عن تدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية بقصف أوكراني

موسكو-سانا

أعلنت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا فقدان سبعة أشخاص، وإجلاء 500 آخرين من مناطق الفيضان الذي نجم عن تدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية من قبل قوات نظام كييف، مشيرة إلى انخفاض تدريجي لمنسوب المياه.

وقال رئيس إدارة المدينة فلاديمير ليونتيف في كلمة مصورة نشرها اليوم موقع (Rt): إنه تم إجلاء 500 شخص من مناطق الفيضانات إلى مناطق آمنة، فيما تستمر عمليات الإنقاذ حتى اللحظة، لافتاً إلى أن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وأوضح ليونتيف أن قرية كورسونا الواقعة قرب نوفايا كاخوفكا غمرتها المياه بشكل كامل، فيما تراجع منسوب المياه في منطقة المدينة بمقدار 35 سنتمتراً بحلول صباح اليوم.

وقصفت قوات نظام كييف أمس محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية بالصواريخ ما أدى إلى تدمير الجزء العلوي منها بما في ذلك صمامات التصريف، وبدأت المياه تتدفق بشكل غير منظم متسببة في حدوث فيضانات في المناطق القريبة من نهر دنيبر.

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