فوز النواعير على الكرامة والوحدة على الجلاء أولى مراحل بطولة كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال

دمشق-سانا

فاز فريق النواعير على الكرامة بفارق 6 نقاط وبنتيجة 89-83 نقطة ضمن الجولة الأولى من مسابقة كأس الجمهورية، وذلك في صالة مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق .

وجاءت نتيجة الربع الأول من اللقاء بواقع 22-12 نقطة لمصلحة النواعير فيما جاء الربع الثاني لمصلحة الكرامة بواقع 16- 25 نقطة، وتمكن الكرامة من توسيع الفارق في الربع الثالث لينتهي بواقع 29-17 نقطة، بينما حسم النواعير النتيجة في الربع الرابع بواقع 17-34 نقطة والفوز بالمباراة .

وفي المباراة الثانية فاز فريق الوحدة على الجلاء بنتيجة 86-79 نقطة بعد مباراة مثيرة وسط جمهور كبير ملأ مدرجات الصالة.

وانتهى الربع الأول بتقدم الجلاء بواقع 21-19 وأنهى الوحدة الربع الثاني لمصلحته بواقع 23-25 نقطة فيما انتهى الربع الثالث إلى التعادل بواقع 19-19 نقطة، وبعد أداء قوي أبداه لاعبوا الوحدة استطاعوا حسم الربع الأخير لمصحلتهم بواقع 23-19 نقطة والفوز بالمباراة بفارق سبع نقاط .

وتستكمل غدا مباريات الجولة الثانية من البطولة بلقاء فريقي الاتحاد أهلي حلب والجلاء والجيش مع الكرامة على أرض مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق .

وينص نظام البطولة على أن تلعب من دور واحد بنظام التجمع في مدينة دمشق ويتأهل الفريقان أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ثم يلتقي صاحب المركز الأول من المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، وصاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى مع صاحب المركز الأول من المجموعة الثانية، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية.

هادي عمران

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