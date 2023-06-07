القوات الروسية تجبر مسيرة أوكرانية على الهبوط في القرم

موسكو-سانا

تمكنت القوات الروسية مساء اليوم من التشويش على طائرة مسيرة أوكرانية وإجبارها على الهبوط بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية في الجزء الشرقي من شبه جزيرة القرم.

وقال رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، في قناته على تطبيق تيليغرام: إنه “في الجزء الشرقي من شبه جزيرة القرم، تعرضت طائرة مسيرة تابعة لقوات النظام الأوكراني المعادي للتشويش وأجبرت على الهبوط بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية” مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات ولا أضرار”.

وكان أكسيونوف أعلن الأحد الماضي عن تمكن وسائط الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم، من إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية.

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