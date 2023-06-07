ضمن أيام الثقافة لمقاطعة نيجني نوفغورود الروسية في سورية.. حفل غنائي راقص على مسرح دار الأسد باللاذقية

اللاذقية-سانا

ضمن أيام الثقافة لمقاطعة نيجني نوفغورود أوبلاست في سورية قدمت مساء اليوم أوبرا نيجني نوفغورود ومسرح الكوميديا الموسيقية حفلاً غنائياً راقصاً على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية.

وعلى مدى ساعتين من الوقت نقل عشرون راقصاً ومغنياً الجمهور الكبير الذي حضر الحفل بين أشهر الأغاني الروسية والعالمية والغناء الكلاسيكي الأوبرالي وعروض الباليه والرقصات التقليدية الروسية والمعاصرة في تعريف حقيقي بالثقافة الروسية الغنية والمتنوعة والتراث الموسيقي المفعم بالحياة والجمال.

مدير مسرح نيجني نوفغورود “سيرغي ميندرين” عبر في تصريح لمراسلة سانا عن سعادته بزيارة سورية التي تمثل المهد الحقيقي للحضارات الإنسانية، وصورة جميلة للتلاقي والتمازج بين الحضارتين الإسلامية والمسيحية.

ولفت ميندرين إلى أن الثقافة هي التي توحد الشعوب على اختلاف أعراقها وانتماءاتها قائلاً ..”جئنا إلى سورية لنتكلم بلغة الموسيقا والرقص والغناء لغة السلام والصداقة، وحضرنا لأجل ذلك برنامجاً منوعاً نقدم من خلاله الموسيقى والغناء الكلاسيكي الروسي، إضافة لأشهر الأغاني الروسية والعالمية.

نائب محافظ مقاطعة نيجني نوفغورود بيتر فيتاليفيتش بانيكوف أكد في كلمة له على عمق ومتانة العلاقات السورية الروسية مشيراً إلى الاتفاقيات التي سيتم توقيعها والتي تتيح التعاون في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والطبية مستعرضاً بعضاً من أوجه هذا التعاون وخاصة في المجال الطب سواء من حيث إجراء عمليات طبية نوعية أو من خلال تقديم أدوية وأجهزة طبية للمشافي في اللاذقية.

رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب نوه في كلمة باسم محافظ اللاذقية بأهمية زيارة الوفد الروسي والذي تأتي لاستكمال أوجه التعاون بين المحافظتين في المجالات المختلفة الاقتصادية والثقافية والطبية مثمناً الدعم الإنساني الكبير الذي قدمته روسيا منذ اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب محافظة اللاذقية.

وتستمر فعاليات أيام الثقافة لمقاطعة نيجني نوفغورود أوبلاست في اللاذقية لثلاثة أيام حيث تشمل معرضاً فنياً وورش رسم وأعمال يدوية.

فاطمة ناصر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency