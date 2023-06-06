الروسية بافلوتشينكوفا تودع رولان غاروس

باريس-سانا

خرجت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا من الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى التي تقام على ملاعب “رولان غاروس” الرملية.

وخسرت أناستاسيا بافلوتشينكوفا أمام منافستها التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتين من دون رد بواقع 5-7 و2-6 في المباراة التي جمعتهما اليوم واستغرقت ساعة واحدة وثلاثين دقيقة وستلاقي كارولينا موخوفا في الدور قبل النهائي للبطولة الفائزة من المواجهة التي تجمع الأوكرانية يلينا سفيتولينا والبيلاروسية آرينا سوبولينكو .

يذكر أن مجموع جوائز بطولة فرنسا المفتوحة للتنس يبلغ 49 مليونا و600 ألف يورو.

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