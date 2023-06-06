غرامة مالية روسية على فايبر

موسكو-سانا

لوح القضاء الروسي بفرض غرامة مالية على الشركة التي تدير تطبيق فايبر لمخالفتها قوانين الإنترنت المعمول بها في البلاد.

وأشارت وكالة “تاس” الروسية إلى أن المنطقة القضائية 422 في روسيا تسلمت مؤخراً بروتوكولاً من هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك الروسية، يشير إلى مخالفة فايبر للقوانين المتعلقة بالإنترنت في روسيا، وبناء عليه قد تفرض على الشركة التي تديره غرامة مالية وتم توجيه تهم مخالفة قوانين الإنترنت في روسيا لشركة راكوتان اليابانية المالكة لفايبر وفق البند الثاني من قانون العقوبات في روسيا، والتي ترتبط بعدم إزالة المحتوى المحظور من الإنترنت وفقاً للقوانين الروسية.

وكانت روسيا غرمت منصة “واتس آب” أيضاً لأسباب تتعلق بعدم حذف المحتوى المحظور وفق القوانين الروسية.

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