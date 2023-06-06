طلبة المعهد العالي للموسيقا… طاقات سورية استثنائية ومواهب واعدة

دمشق-سانا

سطع نجم طلبة كورال المعهد العالي للموسيقا على خشبة مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون خلال الأمسية التي أقامها المعهد اليوم بقيادة رئيس قسم الأداء الجماعي المايسترو ميساك باغبودريان.

وأظهر طلبة المعهد شغفهم بالموسيقا وقدموا بعضاً من نتاجهم من أعمال موسيقية كلاسيكية كانوا قد عملوا على تحضيرها طوال العام مع أساتذتهم.

وتفردت الأمسية بتناغم الهارموني والتوافق الصوتي الأوبرالي بين مغني الكورال الذين تتلمذوا على يد كل من المايسترو غادة حرب ومغني الأوبرا عون معروف .

أما الآلات النفخية التي أشرف على تدريبها بريام سويد فقد حققت حضوراً متقناً ورصيناً فكانت آلة الفلوت في هذه الأمسية السمة الواضحة التي منحت الصخب حيناً والهدوء أحيان أما الوتريات التي دربتها عازفة الكمان رزان قصار فاعتمدت على النقلات السريعة والانسيابية في الوقت نفسه وعلى التباين بين الأصوات الجهيرة والخافتة.

وبالنسبة لرباعي الغيتار المنتمي لأوركسترا الحجرة الذي تصدر الأمسية فدربه وسيم غريواتي في حين أشرف على تدريب صولو العود محمد عثمان رئيس قسم الموسيقا العربية في المعهد وأشرفت رئيسة قسم الغناء الكلاسيكي رشا أبو شكر على تدريب صولو الغناء الأوبرالي حنين الحلبي.

وتهدف هذه الأمسيات إلى تحضير موسيقيين محترفين في المستقبل يمتلكون الخبرة والمعرفة في العزف الجماعي إلى جانب دراستهم للعزف المنفرد.

أماني فروج

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