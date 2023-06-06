الخارجية الروسية: تدمير نظام كييف محطة كاخوفكا عمل إرهابي

موسكو-سانا

استنكرت وزارة الخارجية الروسية تدمير النظام في أوكرانيا لمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة الروسية اليوم: “إن ما حدث هو عمل إرهابي موجه ضد بنية تحتية مدنية بحتة تم التخطيط له مسبقاً وبشكل مقصود من قبل نظام كييف لأغراض عسكرية كجزء مما يسمى الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية” مشيرة إلى أن نظام كييف عرض محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية لقصف مكثف وزاد عن عمد من منسوب المياه في خزان المحطة إلى نقطة حرجة من خلال فتح بوابات محطة دنيبروبيتروفسك لتوليد الطاقة الكهرومائية .

ولفت البيان إلى أن الجانب الروسي يبادر إلى النظر في جريمة نظام كييف هذه في مجلس الأمن الدولي والهيئات التشريعية وساحات صنع السياسات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى ويدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإجرامية للسلطات الأوكرانية من جهتها كشفت سلطات مقاطعة خيرسون عن اندلاع حرائق غابات كبيرة بسبب القصف المدفعي من قوات كييف قرب مدينة أليوشكي التي غمرتها مياه الفيضانات بعد تدمير أوكرانيا سد محطة كاخوفكا الكهرومائية.

وقال رئيس حكومة مقاطعة زابوروجيه الروسية أندريه الكسيينكو في قناته على تطبيق “تيليغرام”: “إن الوضع في المدينة صعب للغاية بسبب الفيضانات التي نتجت عن تدمير قوات كييف للجزء العلوي من سد محطة كاخوفكا الكهرومائية” لافتاً إلى اندلاع حرائق كبيرة في الغابات بعد قصف النازيين رغم الفيضانات التي تشهدها المنطقة.

وأبلغ فلاديمير ليونتييف رئيس منطقة نوفايا كاخوفكا اليوم عن حدوث أضرار في الجزء العلوي من محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

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