تكنولوجيا التجسس … بقلم: ديب حسن

فيما يخوض الاتحاد الروسي حربه الوقائية نيابة عن العالم الحضاري كله ووقاية له مما تخطط له الإدارات الغربية وعلى رأسها واشنطن، تكشف كل يوم المزيد من كهوف الظلمة والتآمر التي خططت لها واشنطن من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا ونشر الأوبئة في العالم.

إلى الجديد الذي كشفت عنه موسكو ألا وهو استخدام واشنطن أجهزة الحواسيب ” آبل ” التي تصدرها إلى العالم للتجسس على الجميع .

فهي بكل شركة أو مؤسسة أو مكان ما جاسوس يعمل بشكل تلقائي ينقل بياناتك وكل أسرارك ومعلوماتك لتصب في بنك أميركي يديره البنتاغون ويعرف كيف ومتى يوظفه.

وكانت واشنطن قد اعترفت سابقاً أنها توظف شبكة غوغل للتجسس ووصل الأمر إلى القول إن الإنترنت سلاح من أسلحة البنتاغون هذه واشنطن التي تتاجر بكل المفاهيم والمصطلحات وتصب الزيت على الحرائق وتدعي أنها تعمل رجل إطفاء.