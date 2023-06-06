الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 1500 جندي أوكراني في اتجاه جنوب دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النظام الأوكراني واصل خلال يوم أمس شن هجومه مع تركيز جهوده الرئيسية على الجانب البارز في اتجاه جنوب دونيتسك، ومقتل أكثر من 1500 جندي أوكراني، مشيرة إلى تعرض العدو لهزيمة فادحة.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم: “إن نظام كييف بعد أن عانى من خسائر فادحة في اليوم السابق أعاد تجميع بقايا الألوية الآلية 23 و31 وتنظيمها إلى مجموعات أحادية مترابطة مع بعضها بعضاً، والتي استمرت في شن العمليات الهجومية في مناطق نوفوداروفكا وليفادنوي، إضافة إلى ذلك تم إدخال لواء جديد في المعركة في هذا القطاع”.

وأضافت الوزارة: إنه في الوقت نفسه شن العدو هجوما في اتجاه سوفخوز (أكتيابرسكي) وجمعية نوفودونيتسك الحكومية، بواسطة لواء المشاة البحري 37 مع تعزيزات شكلت قوامها وحدات من لواء الهجوم الجبلي 68 التابع للقوات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أنه نتيجة للنيران المختلفة من قبل قوات الجيش والطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية، وكذلك أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة تعرض العدو لهزيمة فادحة.

وأكدت الوزارة أنه من خلال الإجراءات النشطة والمقدامة لوحدات مجموعة (فوستوك) للقوات الروسية والتي أظهرت الشجاعة والبطولة تم إحباط هجوم العدو ومنعه من إنجاز المهام الموكلة إليه، وتعرضت التشكيلات والوحدات العسكرية المهاجمة للقوات الأوكرانية لأضرار جسيمة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك بلغ أكثر من 1500 جندي أوكراني و28 دبابة، بما في ذلك 8 دبابات من طراز (ليوبارد) المصنوعة في ألمانيا، وثلاث دبابات (إيه إم إكس) بعجلات والمصنوعة في فرنسا، و109 مركبات قتالية مدرعة.

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