تقديرات أولية بإنتاج نحو 60 ألف طن من محصول البطاطا للعروة الربيعية بطرطوس

طرطوس-سانا

بلغت التقديرات الأولية لإنتاج محصول البطاطا للعروة الربيعية للموسم الحالي في طرطوس نحو 60 ألف طن.

وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين فؤاد علوش في تصريح لمراسلة سانا أن زراعة البطاطا تتركز ضمن قطاع رابطة سهل عكار ويحمور، ومعظم الإنتاج يتركز ضمن قطاع رابطة يحمور والحميدية والصفصافة مع بعض الزراعات الأخرى ولكن بكميات أقل.

وبين رئيس الاتحاد أن سعر الكيلو في الأسواق حالياً يتراوح بين 800-1200 ليرة سورية، داعياً إلى ضرورة إيجاد أسواق خارجية من أجل تسويق المحصول بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج، لافتاً إلى أنه من أبرز الصعوبات التي تواجه المزارعين ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد وأدوية، وثمن عبوات وحراثة ونقل وغيرها.

مدير فرع السورية للتجارة بطرطوس محمود صقر بين أن الفرع استجر نحو 75 طناً من البطاطا، بغرض تسويقها مباشرة إلى صالات السورية في المحافظة وريف دمشق وحلب، حيث تم تشكيل لجان مختصة لشراء المحصول بسيارات تابعة للفرع من خلال التنسيق مع اتحاد فلاحي طرطوس حول الكميات المستلمة وإمكانية زيادتها حسب إمكانيات المؤسسة.

وعن سبب ضعف الكميات المسوقة بين صقر أنه يعود لضعف الطلب والقدرة على التصريف، وضعف الإقبال من قبل المزارعين، وذلك نتيجة انخفاض أسعار المحصول، كما أن محصول البطاطا للعروة الربيعية لا يمكن تخزينه.

وأشار مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس إلى أن محصول البطاطا يعتبر من المحاصيل الرئيسية في المحافظة، ويحقق ريعاً اقتصادياً للمزارعين ومصدراً لدخل العديد من الأسر، مبيناً أن الإنتاج منخفض للموسم الحالي، وذلك بسبب تساقط الأمطار في مرحلة الإنتاج والتي تسببت بتلف قسم كبير من الدرنات الناضجة.

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