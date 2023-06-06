شويغو: إحباط محاولات هجوم النظام الأوكراني وتكبيده خسائر كبيرة

موسكو-سانا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه في غضون ثلاثة أيام تم إحباط محاولات النظام الأوكراني شن هجوم على مختلف قطاعات الجبهة بعد حشده كمية كبيرة من المعدات والقوى العاملة.

وقال شويغو في تصريحات اليوم: إن “محاولات الهجوم أحبطت، وتم إيقاف العدو وأظهر الجنود الروس الشجاعة والبطولة في المعارك، والعدو لم يحقق أهدافه وتكبد خسائر فادحة”.

وحسب شويغو فإن قوات الألوية الميكانيكية 23 و31 التابعة للقوات الأوكرانية شنت في الرابع من حزيران هجوماً في خمسة اتجاهات ولم ينجح أي منها وتكبد العدو خسائر كبيرة، وأدت إلى مقتل 300 عسكري وتدمير 16 دبابة و26 مركبة قتالية مصفحة و14 مركبة عسكرية خاصة.

وأشار شويغو إلى أنه في الخامس من الشهر الجاري حاول نظام كييف شن هجوم في سبعة اتجاهات بقوات من خمسة ألوية تم دحره منها وتكبد خسائر أكبر، منها أكثر من 1600 عسكري قتيل و28 دبابة بما في ذلك 8 من طراز ليوبارد و3 دبابات ألف (إم إكس-10) بعجلات و136 وحدة من المعدات العسكرية الأخرى بينها 79 آلية أجنبية الصنع.

وأضاف الوزير الروسي: “إنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في جميع الاتجاهات 3715 فرداً عسكرياً و52 دبابة و207 مركبات قتالية مدرعة و134 مركبة عسكرية و5 طائرات ومروحيتين و48 مدفعية ميدانية و53 طائرة دون طيار، في حين كانت خسائر قواتنا في المجموع 71 جندياً وجرح 210 أثناء صد هجوم العدو في المجموعة المشتركة للقوات، وأصيبت 15 دبابة و9 عربات قتال مشاة ومركبتان و9 مدافع مختلفة.

وذكر شويغو أن نظام كييف ارتكب الليلة الماضية جريمة إرهابية أخرى حيث قام بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية ما أدى إلى إغراق مناطق واسعة، والغرض من هذه الإجراءات حسب البيانات المتاحة عدم تحقيق النجاح في العمليات الهجومية.

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