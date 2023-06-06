روسيا: فشل أوكراني بمحكمة العدل الدولية

موسكو-سانا

أكد ممثل الوفد الروسي في محكمة العدل الدولية في لاهاي غينادي كوزمين أن أوكرانيا لم تتمكن من تقديم أدلة مقنعة في الدعوى القضائية لعام 2017 ضد روسيا بشأن دونباس والقرم.

ونقلت روسيا اليوم عن كوزمين قوله: إن أداء الجانب الأوكراني كان مخيباً للآمال في حين كان يتوقع عرضاً أكثر احترافية وقاعدة أدلة قوية، نافياً أن يكون ممثلو الجانب الأوكراني تمكنوا من تقديم أدلة مقنعة.

وأضاف كوزمين: إن جلسات الاستماع بشأن الأسس الموضوعية للدعوى الأوكرانية تتطلب أن يقدم المدعي في هذه المرحلة أدلة مقنعة على الادعاءات التي يعتمد عليها.

وفي وقت سابق قال الممثلون الروس في المحكمة إنه من خلال رفع دعوى قضائية ضد روسيا في محكمة العدل الدولية فإن أوكرانيا تحاول صرف الانتباه عن ممارساتها طويلة الأمد المتمثلة في قمع حقوق الملايين من الأشخاص الروس والأقليات القومية.

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