تغذية المنطقة الصناعية بدير الزور بالتيار الكهربائي

دير الزور-سانا

باشرت الشركة العامة لكهرباء دير الزور أعمال توصيل التيار الكهربائي إلى المنطقة الصناعية في المدينة، والتي يجري العمل على إعادة تأهيلها بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وأشار مدير الشركة المهندس خالد الفهد في تصريح لمراسل سانا إلى أن ورشات الشركة باشرت العمل بتغذية المنطقة الصناعية بالتيار الكهربائي من خلال تنفيذ شبكة توتر متوسط، وتركيب أربع محولات باستطاعات مختلفة باستطاعة إجمالية تصل الى 2.3 ميغا تم ربطها مع شبكة توتر منخفض ثلاثية الأطوار بمسافة إجمالية تصل إلى أكثر من 5 آلاف متر تغذي كامل المنطقة الصناعية.

بدوره بين رئيس غرفة التجارة والصناعة لؤي محيمد أن مشروع تغذية المنطقة الصناعية بالتيار الكهربائي يأتي ضمن خطة العمل المتكاملة لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية والتي شملت أيضاً تأهيل عدد من المحال وتنفيذ صيانة لشبكتي المياه والصرف الصحي ومد القميص الإسفلتي في عدد من الشوارع، لافتاً إلى أن الحياة عادت إلى المنطقة الصناعية التي تعرضت للتخريب جراء الأعمال الإرهابية، حيث عاد أكثر من 500 حرفي لممارسة أعمالهم وافتتاح ورشاتهم ومحالهم.

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