شق طريق زراعي في قرية جوالك بريف حمص

حمص-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية بحمص أعمال شق طريق زراعي في قرية جوالك باتجاه الحلموز بريف حمص بطول نحو 2.5 كيلومتر.

وبين مدير الخدمات الفنية بحمص المهندس أحمد حبيب في تصريح لمراسلة سانا أن المديرية قامت بشق طريق زراعي للأهالي في قرية جوالك، لمساعدتهم في جني محصول القمح بعد مناشدتهم بعدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم، بسبب وعورة المنطقة والسواتر التي أقامتها العصابات المسلحة عندما كانت تسيطر على المنطقة.

وأوضح حبيب أن المديرية بصدد شق طرق زراعية أخرى وفقاً للحاجة والأهمية، بالتزامن مع استمرار تزفيت وتعبيد طرق حيوية بريف حمص.

وأعرب عدد من مزارعي قرية جوالك عن ارتياحهم بعد إنشاء هذا الطريق لأنه خفف من معاناتهم في نقل محاصيل القمح وفي الوصول إلى أراضيهم.

لارا أحمد

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