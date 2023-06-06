الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله إلى موقع عسكري شمال طولكرم

القدس المحتلة-سانا

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على منزل الأسير المحرر إبراهيم أبو العز في بلدة زيتا شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وحولته إلى موقع عسكري.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت فجراً المنزل المكون من ثلاثة طوابق، واحتجزت 14 فرداً من عائلة الأسير في شقة واحدة، وقامت بالاستيلاء على مفاتيح الشقق والهواتف المحمولة.

وناشدت العائلة الصليب الأحمر والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل لفك الحصار عن المنزل، وإلزام قوات الاحتلال بإخلائه، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المنزل للمداهمة، والعائلة لاعتقال أفرادها، بذريعة قربه من جدار الفصل العنصري غرب البلدة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير إبراهيم أبو العز عام 2018 بعد أن أمضى 14 عاماً في معتقلاتها.

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