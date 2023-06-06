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توزيع سلات صحية وتنظيم نشاط ترفيهي ليافعين وشباب من متلازمة داون بالسويداء

2023-06-06

السويداء-سانا

وزعت مؤسسة مرساة الخيرية التعليمية الصحية التنموية بالسويداء اليوم بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل سلات صحية على يافعين وشباب من متلازمة داون.

ورافق التوزيع نشاط ترفيهي في نادي الفرح لمتلازمة الحب “داون”، بهدف إدخال الفرحة إلى قلوبهم.

وذكرت رئيس مجلس أمناء المؤسسة ريماز عبد الحي في تصريح لمراسل سانا أن هذه الفعالية أقيمت ضمن خطة عمل المؤسسة لدعم الفئات الأشد احتياجاً، وخاصة هذه الفئة، مبينة أنها تضاف للعديد من المبادرات الخيرية والتنموية والتعليمية التي أقامتها خلال الفترة الماضية.

ولفتت مديرة نادي الفرح اعتماد العقباني في تصريح مماثل إلى أهمية هكذا مبادرات تدعم هذه الفئة التي تتطلب مزيداً من الاهتمام، والرعاية، وتشجيع استمراريتها خلال الفترة القادمة.

عمر الطويل

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