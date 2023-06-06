إعلان حالة الطوارىء في مدينة نوفايا كاخوفكا إثر قصف القوات الأوكرانية للمحطة الكهرومائية

موسكو-سانا

أعلن عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف اليوم فرض حالة الطوارئ في المدينة، على خلفية تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية جراء القصف الأوكراني.

ووفق موقع (RT) فقد أعلن ليونتييف في مرسوم صدر عنه حالة الطوارئ للهيئات المناسبة، وقوات النظام الموحد للإنذار وإزالة عواقب الكوارث في أراضي منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا، بدءاً من منتصف اليوم.

وأوضح ليونتييف أن المياه غمرت مدينة نوفايا كاخوفكا، مشيراً إلى أن ارتفاع منسوب المياه بسبب الدمار الذي لحق بمحطة كاخوفكا الكهرومائية أدى إلى غرق حوالي 600 منزل بالمدينة.

وأشار ليونتييف إلى أن قصف المدينة من قبل القوات الأوكرانية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر لا يزال مستمراً، مبيناً أن مهمة السلطات المحلية حالياً هي إجلاء الناس من المناطق المنكوبة، والقضاء على احتمال حدوث صدمة كهربائية.

وكان مصدر روسي أكد في وقت سابق اليوم أن استهداف محطة كاخوفكا الكهرومائية تم باستخدام راجمات صواريخ أوكرانية من طراز (أولخا)، وأدى إلى إصابة الجزء العلوي من المحطة، حيث توجد الصمامات التى دمرت بفعل القصف وارتفاع منسوب النهر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency