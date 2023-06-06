عدد من قادة الدول الأفريقية يتفقون على وضع خارطة طريق لحل أزمة أوكرانيا

بريتوريا-سانا

أعلن عدد من قادة الدول الأفريقية خلال محادثات جرت عبر تقنية الفيديو “كونفرانس” عن الاتفاق لوضع اللمسات الأخيرة لخارطة طريق لحل الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مكتب الإدارة الرئاسية لجمهورية جنوب أفريقيا قوله في بيان اليوم: إن قادة الدول الأفريقية وجهوا وزراء خارجية بلدانهم لوضع اللمسات الأخيرة لخارطة طريق لحل الأزمة في أوكرانيا، مشيرين إلى إمكانية زيارتهم لروسيا وأوكرانيا منتصف حزيران الحالي في إطار الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني.

وحسب البيان التقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا برئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي الحالي آزالي أسوماني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما عبر الفيديو “كونفراس”، واتفقوا على العمل مع رئيسي روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار وإحلال السلام في أوكرانيا.

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