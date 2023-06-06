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مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء حادث في باكستان

2023-06-05

إسلام أباد-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون اليوم جراء حادث في منطقة ماندي بهاودين في مقاطعة البنجاب شرقي باكستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن خدمة الإنقاذ قولها في بيان: إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم على طريق غوجرات ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص بينهم امرأتان.

وتعتبر الطرق في باكستان الأكثر خطورة ووعورة في العالم، ما يجعل البلاد تشهد الكثير من حوادث السير الدامية والتي كان أشدها مقتل 40 شخصاً جراء سقوطهم عن جسر في منطقة لاسبيلا جنوب غرب البلاد.

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