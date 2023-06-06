الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخاً أمريكياً في دونيتسك

موسكو-سانا

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي صاروخاً أمريكياً مضاداً للرادار من طراز أي جي إم 88 هارم فوق جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية قوله في بيان: “أسقطت قوات الدفاع الجوي الصاروخ المضاد للرادار من طراز أي جي إم 88 هارم في السماء فوق جمهورية دونيتسك الشعبية” مشيراً إلى أن حطام الصاروخ سقط بالقرب من المتجر المركزي في شارع أرتيوم الرئيسي في المدينة.

يذكر أن شاباً أصيب بجروح في وقت سابق نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي في دونيتسك.

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