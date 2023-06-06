وفد روسيا في المحكمة الدولية: نظام كييف يصرف الانتباه عن قمع حقوق ملايين الروس والأقليات القومية

موسكو-سانا

أكد الوفد الروسي في المحكمة الدولية أن نظام كييف يحاول صرف الانتباه عن ممارساتها القديمة بقمع الحقوق الثقافية والتعليمية وغيرها لملايين الروس والأقليات القومية بدعوى قضائية ضد روسيا في محكمة العدل الدولية.

ونقلت وكالة تاس عن بيان صدر عن الوفد الذي يضم غينادي كوزمين وألكسندر شولغين وماريا زابولوتسكايا، وتم توزيعه عشية جلسات الاستماع التي ستعقد في الفترة من 6 إلى 14 الشهر الجاري بأن مزاعم أوكرانيا في الدعوى التي رفعتها باعتبار جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك منظمات إرهابية وأن روسيا تمولهما هي لصرف الانتباه عن ممارساتها القديمة بقمع الحقوق لملايين الروس والأقليات القومية، والتي كانت ذروتها العملية العقابية التي أطلقت في 2014 ضد دونباس، مصحوبة بقصف همجي وقتل للمدنيين.

وأكد الوفد الروسي أن ممثلي نظام كييف يستخدمون منصة محكمة العدل الدولية لنقل مجموعة معروفة من افتراءاتهم المعادية للروس والتي لا علاقة لها بالحالة الحقيقية في شبه جزيرة القرم ودونباس فحسب، ولكن في بعض الأحيان مع محتوى ادعائهم غير الواقعي.

يذكر أن الوفد الروسي سيقدم خلال جلسات الاستماع المقبلة رداً مفصلاً ومبرراً على المزاعم الأوكرانية، وكذلك لفت الانتباه إلى الأكاذيب المفتوحة والمعايير المزدوجة التي يلجأ إليها الجانب الأوكراني بلا خجل في دعواه القضائية.

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