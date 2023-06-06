القمر الصناعي غونيتس يسمح بمراقبة الحالة الحيوية للمرافق

موسكو-سانا

كشفت وثائق شركة ريشيتنيوف الروسية عن أن مجموعة أقمار غونيتس ام1 الصناعية الروسية يمكنها جمع المعلومات عن حالة المرافق الحيوية وإرسالها إلى الأرض.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن الوثائق بينت أنها بصدد التخطيط لتزويد المستهلكين بواسطة المجموعة المحدثة بخدمات مثل جمع وتخزين ونقل البيانات عن مراقبة المرافق الحيوية، وكذلك بيانات عن مواقع مختلف المرافق بما فيها حركة الحمولات الخطرة والمرافق الصناعية ومحطات الأرصاد الجوية وغيرها.

وحسب الوثائق فإن هذه المجموعة من الأقمار الصناعية التي من المتوقع أن تتكون من 28 قمراً ستوفر الاتصالات الصوتية والرسائل النصية.

ويبلغ وزن القمر الصناعي الواحد من طراز غونيتس ام 1750 كغ وقدرته 3600 واط وارتفاع مداره حول الأرض 1500 كم.

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