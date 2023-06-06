إصابة جندي للاحتلال في عملية بطولية جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، نفذ فلسطيني مساء اليوم عملية بطولية في مدينة نابلس بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة جندي للاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينياً دهس جندياً للاحتلال في بلدة حوارة جنوب المدينة ما أدى لإصابته بجروح بينما تمكن المنفذ من الانسحاب.

وفرضت سلطات الاحتلال طوقا أمنياً وأوقفت حركة المواصلات وأغلقت المحال التجارية في البلدة، ونشرت عناصر قواتها بحثاً عن منفذ العملية.

يشار إلى أن عدد قتلى الاحتلال في العمليات البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري وصل 20 إضافة لإصابة أكثر من 50.

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