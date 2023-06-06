معرض للفنان التشكيلي مجد كيالي في حلب

حلب-سانا

افتتح مساء اليوم معرض الفنان التشكيلي مجد كيالي الذي تنظمه مديرية الثقافة بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين في صالة الأسد للفنون الجميلة بحلب.

ويضم المعرض 21 لوحة كبيرة الحجم من المدرسة الواقعية تناولت الموسيقا والطرب الشعبي.

وأوضح مدير الثقافة بحلب جابر الساجور في تصريح لمراسلة سانا أن هذا المعرض هو نتيجة عمل طويل على مر العقود تضمن أعمالاً زيتية متنوعة.

وأكد رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحلب يوسف مولوي أن كيالي قدم معرضاً مميزاً بأسلوب جديد وتجربة غنية من مدارس مختلفة.

وبين الفنان مجد كيالي أنه تناول في لوحاته مواضيع متنوعة من الموسيقا والطرب الشعبي، وبعض اللوحات من قصص ألف ليلة وليلة.

واعتمد على المدرسة الواقعية مع إدخال بعض المنمنمات التي زينت اللوحات، ولجأ إلى تقسيم اللوحة شاقولياً وأفقياً بهدف دمج أكثر من فكرة بلوحة واحدة.

والألوان الغالبة هي ألوان الطبيعة والبيئة والتراث من الحجر السوري، والتراب الأحمر والخشب وابتعد عن الألوان الصارخة أو الداكنة.

وقال الفنان إبراهيم داوود: إن أسلوب كيالي يعتمد على الفلكلور والتراث الشعبي من موسيقا وناي وعود سافر فيها عبر الزمن الجميل، فكان هناك أعمال على شكل مربعات وضع فيها الحكواتي والرقصات الشعبية، وبعض اللوحات تناولت الروحانيات، واعتمد على الزخرفة الدقيقة جداً.

وهذا المعرض هو الثالث عشر الذي يقدمه الفنان مجد كيالي خلال مسيرته، ويستمر لمدة أسبوع.

آلاء الشهابي

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