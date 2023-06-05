لوكاشينكو: محاولات الغرب شن حرب اقتصادية ضد روسيا وبيلاروس باءت بالفشل

موسكو-سانا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الغرب حاول مراراً إعلان حرب اقتصادية وغيرها من الحروب ضد روسيا وبيلاروس إلا أن جميعها باء بالفشل.

ونقلت صحيفة “غازيتا رو” عن لوكاشينكو قوله خلال اجتماعه مع حاكم مقاطعة كالينينغراد أنطون عليخانوف: إن “الغرب قام خلال العام 2022 بمحاولة غير مسبوقة لتقييد الاتصالات، وحرية حركة البضائع عبر السكك الحديدية والطرق السريعة بين روسيا وبيلاروس إلا أن هذه المحاولة حكم عليها بالفشل فلا يمكن فصل الدولتين عن بعضهما بحواجز اصطناعية”.

واعتبر لوكاشينكو أنه لا يتم إطلاق العنان لحرب اقتصادية فقط بل إن “مجانين الغرب” حاولوا إعلانها ضد روسيا وبيلاروس مراراً موضحاً “أن بلاده وروسيا لا تهددان أحداً لكنهما يحميان مصالحهما على الرغم من أن تحمل تصرفات الغرب صعب حتى اللحظة إلا أنه يمكن فعلها بطريقة أو أخرى”.

وشدد الرئيس البيلاروسي على أن على قادة دول البلطيق بما فيها بولندا أن يدركوا جيداً أن صبر دولة الاتحاد “روسيا وبيلاروس” لا يمكن أن يستمر للأبد.

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