طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً ربيعياً معتدلاً، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة على المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية، ويكون لطيفاً ليلاً مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية في المناطق الغربية، ويحذر من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم-سا أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…