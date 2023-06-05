الصحة العالمية تقترح إصدار جواز سفر صحي عالمي

جنيف-سانا

اتفق مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ومفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس على استخدام بطاقة كوفيد الرقمية كأساس لنظام إصدار شهادة صحية عالمية.

ونقلت فرانس برس عن غيبريسوس قوله في حفل توقيع الاتفاق في جنيف اليوم: “لقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على قيمة الحلول الصحية الرقمية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية”، معتبرا أن شهادة كوفيد الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ستتحول الآن إلى “منفعة عامة عالمية”، كخطوة أولى لإنشاء شبكة شهادات صحية رقمية عالمية.

وأوضح غيبريسوس أن الشبكة ستتوسع لتشمل أشياء مثل بطاقات التطعيم الروتينية الدولية الرقمية، لافتا إلى أن نظام الشهادات الجديد “سيستند إلى مبادئ الإنصاف والابتكار والشفافية وحماية البيانات والخصوصية.

وأشار إلى أنه يمكن للشبكة أيضا أن تلعب دوراً حاسماً في الحالات الإنسانية عبر الحدود، من خلال ضمان وصول الأشخاص إلى سجلاتهم الصحية وبيانات اعتمادهم أثناء انتقالهم عبر الحدود بسبب النزاعات وأزمة المناخ وحالات الطوارئ الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي في بيان: “إن الهدف من هذه الشهادة هو المساعدة في حماية الناس من التهديدات الصحية، بما في ذلك الأوبئة المحتملة في المستقبل وتسهيل التنقل العالمي.

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