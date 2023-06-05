إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات عرابة وكفر راعي وفحمة ورمانة وزبوبا جنوب المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، في حين نصبت حواجز على مدخل بلدة فحمة وكفر راعي، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ما أعاق حركة تنقلاتهم.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء اعتداء للمستوطنين الإسرائيليين عليهم في قلقيلية ورام الله بالضفة الغربية.

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