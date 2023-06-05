80 طالباً يتنافسون ضمن مرحلة الاختبارات الشفهية بمسابقتي “لسان الضاد” و”اعرف وطنك”

حمص-سانا

تقدم 80 طالباً وطالبة لمرحلة الاختبارات الشفهية لمسابقتي “لسان الضاد” و”اعرف وطنك سورية تاريخ وحضارة”، التي ينظمهما فرع حمص لاتحاد الشبيبة بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية.

وتستهدف مسابقة لسان الضاد التعرف على مهارات اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي، بينما تتناول مسابقة اعرف وطنك موضوعات تتعلق بتاريخ سورية وحضارتها وموقعها الجغرافي لطلاب الصف الثامن من مرحلة التعليم الأساسي.

نوري حجازي رئيس مكتب التربية والرياضة في فرع شبيبة حمص، لفت إلى أن المشاركين في هذه المرحلة من 12 رابطة في مدينة حمص وريفها، وهم حصيلة الطلاب الذين اجتازوا الاختبار الكتابي للمسابقتين الأسبوع الماضي في ثانوية الشهيد عبد الحميد الزهراوي وحصلوا على درجة 70.

وبين حجازي أن اللجان التي تجري المقابلات الشفهية مع الطلاب مؤلفة من موجهين اختصاصيين من مديرية التربية، وستقوم بجمع محصلة نتيجة الاختبارين الكتابي والشفهي لكل طالب وتقسيمها على اثنين للحصول على الدرجة النهائية، حيث سيتأهل الخمسة الأوائل في كل من المسابقتين للمشاركة مركزياً على مستوى القطر.

ولفت أحمد عراجي موجه مادة اللغة العربية في مديرية التربية إلى أن الاختبارات الشفهية لمسابقة لسان الضاد، تتيح التعرف على مستويات الطلاب والكشف عن المهارات التي يمتلكونها في اللغة من نحو وإملاء وصرف وقراءة وشعر وأدب بكل مستوياتها، وبالتالي الوصول إلى جيل يحمل روح الانتماء لهويته وقادر على تنمية مهاراته الفكرية والثقافية.

بدورها الدكتورة منى كنجو موجهة مادة التاريخ في مديرية التربية بينت أن مقابلة “اعرف وطنك” ركزت على تاريخ سورية وعراقتها والحركة الوطنية فيها وجغرافيتها، بهدف تشجيع الشعور الوطني للطالب والاهتمام بتاريخنا ولغتنا وهويتنا الوطنية والاعتزاز بالانتماء لوطننا.

ورأى كل من الطلاب ريناد المهتدي وعمار السباعي وجلال محفوض وحسن وهبي أن أسئلة المقابلة شاملة ومنوعة تتيح لكل طالب التعبير عن مخزونه الفكري والثقافي بشكل متفرد.

رشا محرز

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