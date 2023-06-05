برلمانيون أردنيون يؤكدون أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الأخوية مع سورية

عمان-سانا

أكد أعضاء لجنة الأُخوة البرلمانية الأردنية السورية في مجلس النواب الأردني أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين الأردن وسورية، في مختلف الجوانب والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وشدد النواب الأردنيون خلال لقائهم القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان عصام نيال في مقر مجلس النواب اليوم على أهمية دور سورية المحوري والاستراتيجي في المنطقة، مشيرين إلى أن إعادة اضطلاعها بدورها في الجامعة العربية يخدم المنطقة برمتها وقضاياها.

رئيس لجنة الأُخوة البرلمانية الأردنية السورية النائب خالد أبو حسان دعا إلى تطوير العلاقات بين بلاده وسورية وتوحيد الجهود لتذليل كُل التحديات التي تواجه استقرار وأمن البلدين، مشيراً إلى أن سورية هي القلب العربي النابض، وعودتها إلى جامعة الدول العربية تنعكس إيجاباً على المنطقة برمتها.

كما نوه كل من النواب بلال المومني وميادة شريم وأحمد السراحنة وآمال الشقران وفواز الزعبي بعمق العلاقات الأخوية الأردنية السورية والروابط الاجتماعية الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جهته أكد السفير نيال أهمية الزيارات البرلمانية المتبادلة، مشدداً على ضرورة تعزيز وتطوير آفاق التنسيق البرلماني المُشترك الذي يُسهم في تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.

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