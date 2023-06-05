جامعة البعث ومعهد كوفالفسكي لبيولوجيا البحار الروسي يبحثان آفاق التعاون العلمي

حمص-سانا

تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف اليوم وتنفيذاً لاتفاقية التعاون العلمي المشترك الموقعة في العام 2022 بين جامعة البعث ومعهد كوفالفسكي لبيولوجيا البحار في روسيا الاتحادية، بحث رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب مع نائب مدير المعهد للشؤون الدولية غيورغي جيورني آفاق التعاون العلمي، وخاصة في مجال التنوع البيئي والمائي.

وتطرق الجانبان إلى تفعيل اتفاقية التعاون العلمي من خلال تبادل الطلاب، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة، وعقد الورشات والندوات المشتركة التي تسهم في تطوير العلاقات العلمية والبحثية والثقافية التي تخدم البلدين.

وفي تصريح للصحفيين، قال رئيس جامعة البعث: إن هذا اللقاء يأتي بهدف تعميق وتفعيل التعاون العلمي الأكاديمي مع روسيا، وإضافة جديدة لتجربتنا الغنية مع الجامعات الروسية، وخاصة أن معهد كوفالفسكي لبيولوجيا البحار من المعاهد الرائدة عالمياً في مجال التنوع البيئي والبحري المائي، ما يسهم في تفعيل التعاون المنشود ترسيخاً للمنفعة العلمية المتبادلة.

بدوره، أشار نائب مدير المعهد الروسي إلى أهمية زيارة جامعة البعث ضمن التعاون العلمي بين الطرفين عبر إجراء بحوث مشتركة، معرباً عن أمله في التوصل إلى تعاون مثمر بين الجانبين في مجال إعادة الإعمار في سورية، وخاصة أن الجانب الروسي يعمل منذ وقت طويل في مجال البحوث البحرية واليابسة.

وجرى عقب اللقاء عقد محاضرات علمية للدكتورة ناتاليا يوريفينا ميرزوفا، والدكتور أوليغ ميرونوف لطلاب الدراسات العليا والسنوات الأخيرة في كليات الهندسة الكيميائية والبترولية والعلوم، وقسم البيئة في كلية الهندسة المدنية.

وتستمر زيارة الوفد الروسي ثلاثة أيام يجري خلالها زيارات اطلاعية على مجرى نهر العاصي والبيئة الساحلية البحرية في طرطوس.

مثال جمول

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