فريق (سبل) التنموي يوسع نشاطه في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضمن سلسلة نشاطاته التدريبية والتوعوية وسع فريق سبل التنموي الشبابي مهامه في ريف دمشق في منطقة النبك ويبرود، من خلال حملات تدريبية متخصصة يقودها أعضاء الفريق.

وبين مؤسس الفريق عقاب الحلبي أن ذلك كله يهدف إلى تمكين الأطفال مهاراتياً وتعليميا، من خلال أنشطة تنموية تهدف مجتمعة إلى تطوير مهارات الأطفال واكتشاف قدراتهم وتذليل صعوبات التعلم أمامهم.

وأضاف: إن الفريق يسعى أيضاً إلى تنمية الذكاء الرياضي لدى الأطفال، ونشر الفرح والبهجة في نفوسهم ودعمهم نفسياً واجتماعياً، وخاصة أن مهاراتهم تستوجب الاهتمام والرعاية.

ولفت إلى أهمية هذه النشاطات والفعاليات والدورات التدريبية وأثرها الإيجابي للمساهمة في دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، وإعطائهم فرصة للمشاركة والتعبير عن أنفسهم لما لجلسات الدعم النفسي من أهمية في كيفية التعامل الصحيح مع هؤلاء الأطفال، وفرصة لإظهار قدرات هذه الشريحة والإضاءة على إمكاناتها الحقيقية.

يشار إلى أن مشروع (سبل) الشبابي التنموي يهتم بالأطفال من ذوي الإعاقة ورعايتهم ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى تقديم مبادرات تعليمية وثقافية تلبي احتياجات المجتمع.

ربى شدود

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