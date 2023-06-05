مساعدات روسية لمديرية صحة اللاذقية تتضمن معدات طبية وأدوية

اللاذقية-سانا

تسلمت مديرية صحة اللاذقية اليوم دفعة مساعدات روسية تتضمن معدات طبية وأدوية ضمن زيارة الوفد الروسي إلى المحافظة للاطلاع على احتياجات القطاع الصحي، ولا سيما بعد الزلزال الذي ضرب المحافظة في شهر شباط الماضي.

وأوضح نائب محافظ مقاطعة نيجني نوفغورود بيتر فيتاليفيتش بانيكوف في تصريح للصحفيين أنه تم إحضار 23 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية بما فيها أجهزة طبية ومعدات لدعم القطاع الصحي في سورية، والعمل جار على تطوير العلاقات في المجال الطبي وتبادل الخبرات بين الأطباء في البلدين وإمكانية إجراء عمليات نوعية وتبديل شبكيات العين للمرضى في سورية.

وأشار بانيكوف إلى النقص في الأجهزة الطبية بسبب الحرب الإرهابية والعقوبات القسرية المفروضة على سورية، مبيناً ضرورة العمل على تطوير التعاون في مجال مكافحة السرطان في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن الكادر الطبي السوري متميز، وعلى مستوى عال من المهارة.

بدوره أشار رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب إلى أن الوفد الروسي جاء برفقة فريق طبي متخصص لتدريب المختصين في القطاع الصحي في سورية لتشغيل أجهزة التصوير الشعاعي التي تم تركيبها سابقاً في مشفى الباسل بالقرداحة، وتدريب الكوادر الطبية بشكل عام، وهو استمرار للدعم الذي تقدمه روسيا، ولا سيما بعد الزلزال الذي ضرب المحافظة مؤخراً.

إلى ذلك زار الوفد الروسي مشفى الباسل بالقرداحة واطلع على معدات التشخيص بالأشعة السينية المقدمة من الجانب الروسي وآلية عملها.

وأوضح مدير المشفى الدكتور سهيل مخلوف أن المشفى كان يفتقر لأجهزة الأشعة بشكل خاص، والجهاز المقدم من روسيا متطور وحديث، تم تركيبه وتدريب الكوادر الطبية للعمل عليه، ويقدم خدمات طبية للمرضى.

علاء ابراهيم وديمة حشمة

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