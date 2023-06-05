فوج إطفاء دمشق يتسلم من وزارة الطوارئ الروسية 8 أطنان معدات وأدوات خاصة بإخماد الحرائق

دمشق-سانا

تسلم فوج إطفاء دمشق اليوم من وزارة الطوارئ الروسية 8 أطنان من المعدات والأدوات الخاصة بإخماد الحرائق، وذلك في مبنى قيادة فوج إطفاء دمشق في حي كفرسوسة.

وتضمنت المساعدات خراطيم ضغط عال، وضغط عادي، وأجهزة غطس ووقاية من الدخان، وأجهزة تنفس، وخوذاً وسترات وقفازات واقية من الحرائق، ومعدات تتعلق باحتياج قطاع الإطفاء والإنقاذ.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن هذه المعدات ستوزع بين أفواج الإطفاء حسب الحاجة، وسيخصص جزء منها للدفاع المدني السوري، لافتاً إلى أن الوزارة تتطلع في المستقبل لتأمين آليات إطفاء وصهاريج، ومعدات خاصة للإنقاذ.

وبين الوزير مخلوف أن الوزارة تسلمت رسالة من الأصدقاء الروس لإحصاء الاحتياجات من الآليات، ما يعزز آفاق التعاون ويدعم قطاع الإطفاء، موضحاً أنه سيتم اليوم أيضاً توزيع مساعدات إنسانية في محافظات اللاذقية وحمص ودمشق وريفها.

بدوره نائب وزير الطوارئ الروسي أليكسي سيركو أكد أن المعدات التي تم تسليمها تتضمن تجهيزات خاصة برجال الإطفاء تستخدم بشكل يومي، إضافة إلى تجهيزات تساعد في تحليل الغازات الناتجة عن الحرائق، مشيراً إلى أن المعدات المقدمة تكفي فريق إنقاذ للتدخل السريع في لحظات الكوارث والحرائق، وستزيد من فرص الإنقاذ، وترفع مستويات الجاهزية لمواجهة الكوارث وإزالة عواقبها.

وبين سيركو استعداد الجانب الروسي لتقديم المزيد من الدعم في هذا المجال، وفتح مركز تدريبي للمتخصصين بالإطفاء.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي عبر عن شكره للجانب الروسي على الدعم المقدم في مجال الإطفاء والإنقاذ والدفاع المدني، مبيناً أن المساعدات المقدمة سيتم توزيعها على مراكز الإطفاء بدمشق ليتم الاستفادة منها في إخماد الحرائق وتبريدها، وحماية كوادر الإطفاء وتعزيز عملهم.

رحاب علي وأمجد صباغ

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