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إكثار البذار في السويداء يفتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا للعروة الخريفية

2023-06-05

السويداء-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء فتح باب الاكتتاب أمام المزارعين لشراء بذار البطاطا من الأصناف المحلية مرتبة ” ايليت” للعروة الخريفية.

وذكرت مديرة فرع المؤسسة المهندسة سلاف السعد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن استقبال طلبات الاكتتاب يستمر لغاية الـ6 من تموز القادم ضمن مقر الفرع، مبينة أنه على الراغبين بالاكتتاب دفع سلفة مالية قيمتها نصف مليون ليرة للطن الواحد.

وبينت السعد أن الاكتتاب يحق للحاصلين على الترخيص الزراعي, وذلك على السلالات المتوافرة ضمن مستودعات المؤسسة من البذار، والتي تشمل أفاميا، وفرات ، وتدمر، وبيرويا، وانا ،وسيدرا.

عمر الطويل

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