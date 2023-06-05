تسجيل طلبات المزارعين المتضرر إنتاجهم بهطولات البرد في محافظة السويداء

السويداء-سانا

أعلنت مديرية الزراعة بالسويداء اليوم بدء استقبال طلبات المزارعين المتضرر إنتاجهم الزراعي، ضمن المناطق المتأثرة بهطولات البرد التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي.

وأوضح معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الأضرار تراوحت نسبتها بين 10 و 100 بالمئة، وتركزت وفقاً للكشف الأولي الذي أجرته اللجان المعنية بالمديرية على محاصيل التفاح في مواقع زراعته الرئيسية واللوز، والكرمة، والقمح، والشعير في قرى وبلدات ذيبين وامتان والعانات وخازمة.

وبين شهيب أن استقبال الطلبات يستمر لغاية الرابع عشر من الشهر الحالي ضمن الدوائر الزراعية، والوحدات الإرشادية بمناطق المحافظة، وذلك للمواقع التي بلغت فيها نسبة الضرر 50 بالمئة فما فوق، وحاصلة على وثائق التنظيم الزراعي بغية إجراء الكشوفات اللازمة لتقدير الأضرار، وتحديد نسبتها، ودراسة إمكانية التعويض اللازم للمزارعين .

وشهدت محافظة السويداء في الـ 29 من الشهر الماضي هطولات مطرية رعدية ترافقت بتساقط كميات من حبات البرد، ألحقت أضراراً في عدد من المناطق .

عمر الطويل

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