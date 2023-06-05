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إصابة شخصين بقصف أوكراني على بيلغورود ودونيتسك

2023-06-05

موسكو-سانا

أصيب شخصان وتضرر عدد من المباني والمرافق نتيجة قصف من قبل القوات الأوكرانية على بيلغورود ودونيتسك.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية قوله: إن “امرأة أصيبت إثر قصف القوات الأوكرانية لمناطق من الجمهورية فيما ألحقت أضرار بـ 19 منزلاً ومرفقاً للبنى التحتية”.

كما أعلن محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن إصابة مدني وتضرر أحد مرافق الطاقة نتيجة قصف من قبل القوات الأوكرانية على المقاطعة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإصلاح الأضرار.

وكان غلادكوف أعلن أمس الأول أن قصف قوات نظام كييف للمقاطعة أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

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