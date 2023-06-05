الفلبين ترفع مستوى التأهب والتحذير من أكثر البراكين نشاطاً

مانيلا-سانا

رفعت الفلبين اليوم مستوى التأهب والتحذير من النشاط البركاني بشأن البركان الأكثر نشاطاً في أقصى جنوب جزيرة لوزون، وذلك بعد انزلاقات في طبقات الأرض تنذر بثوران البركان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قوله: إنه “رفع مستوى الإنذار بشأن بركان مايون البالغ ارتفاعه 2460 متراً في مقاطعة ألباي والتي تبعد 500 كيلومتر عن جنوب شرق مانيلا إلى المستوى الثاني في نظام تحذير من خمسة مستويات، ما يعني أن الاضطرابات الحالية التي تحركها عمليات الصخور الصخرية الضحلة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الانفجارات البركانية أو حتى تسبق ثوران البركان الخطير”.

وطالب المعهد المواطنين في المقاطعة بالابتعاد عن منطقة الخطر التي يبلغ نصف قطرها ستة كيلومترات، داعيا إلى توخي الحيطة والحذر من الانفجارات والانهيارات الصخرية والأرضية، كما حثت سلطات الطيران المدني الطيارين بتجنب الطيران بالقرب من قمة البركان.

ويعد مايون وهو مقصد سياحي شهير أكثر البراكين نشاطا في الفلبين، حيث ثار أكثر من 50 مرة في الـ 400 عام الماضية.

ويمتد الأرخبيل الفلبيني على “حلقة النار” في المحيط الهادئ وهو عرضة للزلازل والانفجارات البركانية.

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