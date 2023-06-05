الدفاع الصينية تجدد التأكيد على أن قضية تايوان هي أساس المصالح الجوهرية للصين

سنغافورة-سانا

جددت وزارة الدفاع الصينية اليوم التأكيد على أن إعادة توحيد الصين هو اتجاه تاريخي ونهج لا يمكن إيقافه، مشيرةً إلى أن قضية تايوان هي أساس المصالح الجوهرية للصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو قوله خلال حوار شانغريلا المقام في سنغافورة بحضور وزراء الدفاع وكبار القادة العسكريين وصانعي سياسات الدفاع والأمن من مختلف دول العالم: “إن قضية تايوان من شؤون الصين الداخلية، وهذه هي الحقيقة الأولى التي لا جدال فيها”، مشيراً إلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن كيفية حل القضية مسألة يقررها الصينيون إذ إنها لا تتحمل أي تدخل من أي قوى خارجية.

وحذر الوزير من أن أي فعل للتعتيم على مبدأ صين واحدة وإفراغه من مضمونه هو فعل عبثي وخطير، لافتاً إلى أنه كلما زادت الأنشطة الانفصالية الساعية لما يسمى استقلال تايوان، كلما كانت إجراءاتنا المضادة أكثر حزماً وسنحافظ بحزم على السيادة الوطنية ووحدة وسلامة أراضينا بغض النظر عن الثمن.

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