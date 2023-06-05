سلطات الاحتلال تعلن عن مخطط استيطاني جديد غرب سلفيت

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عن مخطط استيطاني جديد في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المخطط الجديد يهدف للاستيلاء على أكثر من 10 آلاف دونم من الأراضي الزراعية في بلدات الزاوية وديربلوط ورافات ومسحة غرب المدينة، بهدف توسيع عمليات الاستيطان فيها.

وأكد محافظ سلفيت عبد الله كميل أن مخططات الاحتلال الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فوراً.

وطالب كميل المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة للضغط على قوات الاحتلال لوقف ممارساتها وسياساتها التوسعية الاستيطانية.

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