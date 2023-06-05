(رحلة عمر).. معرض تشكيلي للفنانة دعاء البسطاطي في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

اختصرت الفنانة التشكيلية دعاء البسطاطي رحلة عمر الإنسان من لحظة الولادة وحتى الوفاة عبر ريشتها الفنية المبدعة وعرضتها في لوحات معرضها الذي افتتحته اليوم في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.

وضم المعرض 35 لوحة صورت فيها البسطاطي الأطفال وكبار بالسن ودمجت في بعضها بين كبار السن والأطفال بأسلوبها المميز بالرسم العكسي على الزجاج مظهرة بألوانها تفاصيل العمر ومخرجة الحنان من صلابة الزجاج لتعكس روح أعمالها من لمعته.

وأشارت الفنانة البسطاطي في تصريح لمراسلة سانا إلى أن فكرة معرض “رحلة عمر ” بدأت منذ رسمها لوحة “دمعة طفل” التي ألحقتها بعدد من الأعمال التي مثلت من خلالها الأطفال.

وبينت أنها استوحت فكرة اللوحات التي دمجت بين الأطفال وكبار السن من خبر سمعته عن دمج لدار للعجزة ودار للأيتام فمثلت هذه الحالة من خلال أعمال البورتريه التي تضمنها معرضها.

ولفتت إلى أن طريقتها في الرسم اختلفت في كل مرحلة من حياتها حيث كانت ترسم بالرصاص على الورق أثناء دراستها في معهد أدهم اسماعيل ثم انتقلت إلى الرسم بالألوان المائية في فترة دراستها للفنون الجميلة في جامعة دمشق وبعد تخرجها اختارت الرسم العكسي على الزجاج رغم حاجته للتركيز الكبير والإبداع وهي تستخدم هذه الطريقة منذ تسع سنوات إلى الآن.

كما عبرت عن تفاؤلها باللون الأسود الذي تعده لون الفرح بالنسبة لها واختارته كلون موحد لكل الخلفيات في لوحاتها.

يذكر أن هذا المعرض هو الثاني الذي تقيمه الفنانة دعاء البسطاطي في مركز ثقافي أبو رمانة ، وهو خامس معارضها الفردية أما في المعارض الجماعية فشاركت في 20 معرضا كما شاركت في عدة مشاريع في أوكرانيا وبريطانيا والأردن ومسابقة في اليابان أثناء دراستها في معهد أدهم اسماعيل .

كنانة إسماعيل

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