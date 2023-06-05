مناقشة 14 بحثاً علمياً في اليوم الأول للمؤتمر الدولي (آخر نتائج الأبحاث الأثرية السورية وتداعيات الزلزال)

دمشق-سانا

نتائج الأبحاث العلمية في المواقع السورية التي يعمل بها الخبراء السوريون والأجانب كانت محور جلسات اليوم الأول للمؤتمر الدولي آخر نتائج الأبحاث الأثرية السورية وتداعيات الزلزال، الذي تقيمه وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع وزارة السياحة، وذلك في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بدمشق.

وبدأت الجلسة العلمية الأولى التي عمل على إدارتها مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف محمد نظير عوض باستعراض خمس أبحاث أثرية، حيث حمل البحث الأول عنوان (إيبلا .. معناها التاريخي) للباحث الإيطالي الدكتور باولو ماتتيه مدير البعثة الأثرية في إيبلا منذ عام 1964، واستعرض خلاله موقع إيبلا والإطار التاريخي لبقاياه، وأعمال حفظ القطع الأثرية التي كانت موجودة في الموقع والتخريب الذي تعرض له.

(سجل اوركينش العالمي .. نهج جديد للنشر الأثري) عنوان البحث الذي قدمه الدكتور جورجيو بوتشيلاتي مؤسس معهد الآثار في جامعة كاليفورنيا، وهو أستاذ فخري للشرق الأدنى القديم والتاريخ فيها، مستعرضاً أعمال الحفظ والتوثيق الرقمي بموقع تل أوركيش.

وقدم عالم الآثار الدكتور كاي كولمير المتخصص في آثار الشرق الأدنى بحثاً بعنوان (مستقبل المعبد في قلعة حلب)، وتناول حالة المعبد الموجود في قلعة حلب وما تعرض له من أضرار أثرت على بنيته الإنشائية.

(الكتاب الرقمي لخزف أوركيش) عنوان البحث الذي قدمته الدكتورة مارلين كيلي بوتشيلاتي، التي أجرت أعمال التنقيب والأبحاث في مدينة أوركيش القديمة على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، هذا الكتاب الرقمي الذي تعده البعثة الأثرية عن الكسر الفخارية المكتشفة في أوركيش.

واختتمت الجلسة الأولى عالمة الآثار الدكتورة مارينا بوتشي الموظفة في قسم آثار الشرق الأدنى في جامعة فلورنسا بإيطاليا، والتي تحدثت عن أعمال التوثيق الرقمي للبقايا الأثرية في عمريت، تمهيداً لإعداد مشروع متحف هواء طلق في الموقع، ليحمل بحثها عنوان (مشروع التوثيق والحفظ والمتحف المفتوح في عمريت).

الجلسة العلمية الثانية التي أدارها الدكتور بوتشيلاتي استعرضت أربعة أبحاث علمية، أولها حمل عنوان (تل فرزات في غوطة دمشق .. مشروع أثري لدراسة وتحسين الموقع)، قدمه عضو بعثة إيبلا منذ عام 1998 المشارك في أعمال البرنامج الإيطالي لتأهيل المتحف الوطني بدمشق الدكتور دافيدي نادالي، وتحدث فيه عن أعمال التنقيب التي جرت في تل فرزات الواقع في ريف دمشق، واستعرض آخر النتائج التي توصلت لها البعثة.

(أعمال البعثة السورية التشيكية في تل الشامية) تحدثت عنها الدكتورة ماريكا تيسوكا رئيس قسم الآثار التاريخية والكلاسيكية بالمتحف الوطني في التشيك، مستعرضة تاريخ التنقيب في الموقع وأعمال التوثيق ثلاثي الأبعاد للبقايا الأثرية والقطع الأثرية المكتشفة في الموقع، ليتناول بعدها بحث (مدافن تل الشامية) للدكتور أحمد ديب مدير البعثة الأثرية السورية التشيكية المشتركة الحالية في تل الشامية أعمال التنقيب في مدافن تل الشامية وأهم المكتشفات فيها.

(توزع المعابد في مدينة تدمر ودورها في الحياة الدينية للمدينة) تحدث عنها المحاضر في آثار الشرق الأوسط في كلية الآثار بجامعة وارسو الأستاذ كريستوف جاكوبياك، الذي شارك في التنقيبات التي أجريت في مدينة تدمر، وتناول المباني الدينية وأهم المعابد في تدمر مثل معبد بل ونبو واللات وشدرفا والعلاقة بين هذه المعابد.

الجلسة الأخيرة من أعمال اليوم الأول للمؤتمر أدارها كاي كولماير، وقدمت فيها خمسة أبحاث، الأول حمل عنوان (النتائج الجديدة في تل سكة) للدكتور أحمد طرقجي مدير البعثة الأثرية الوطنية في تل سكة من 1989 إلى 2012، وتحدث خلاله عن آخر المكتشفات في التل العائد لعصر البرونز والتي تمثلت برقيمين طينين ساهما بتقديم معطيات جديدة عن تاريخ المنطقة.

(نتائج أعمال البعثة الأثرية السورية الهنغارية الأخيرة في قلعة الحصن) تحدث فيه مدير البعثة الدكتور بالاج مايجور عن أعمال البعثة الهنغارية العاملة في قلعة الحصن، وسلط الضوء على أعمال الترميم التي جرت في القلعة، كما قدم أهم المعلومات التي تم كشفها خلال أعمال البعثة.

وتم استكمال الشرح عن أعمال الترميم التي قامت بها البعثة في القلعة منذ عام 2017 من قبل عالم الآثار والباحث الهنغاري جولت فاساروس.

(التوثيق ثلاثي الأبعاد لمعبد حدد في قلعة حلب) كان محور حديث عالم الآثار المتخصص في التوثيق ثلاثي الأبعاد والاستشعار عن بعد في علم الآثار الأستاذ اري كاي براون.

واختتمت الجلسات ببحث مشترك عن أعمال الإنقاذ التي نفذتها البعثة الأثرية بعنوان (تل افس .. أنشطة الإنقاذ خلال العامين 2021 و2022) قدمته البروفيسورة في علم الآثار وتاريخ الفن في الشرق الأدنى القديم في جامعة فلورنسا الدكتورة ستيفانيا ماتسوني، والمحاضرة في آثار الشرق الأدنى بجامعة فلورنسا الأستاذة كانديدا فيلي.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر الدولي أعماله يوم غد بإقامة جلسات علمية آثارية يشارك فيها مجموعة من الخبراء والرواد في علم تأسيس الآثار، وستناقش العديد من المواضيع التي تتعلق بالمواقع الأثرية السورية في مختلف المحافظات التي تعرضت للدمار والتخريب جراء الحرب والزلزال، وأهم النتائج التي توصلوا إليها خلال أعمالهم الاستكشافية والبحثية.

رشا محفوض وشذا حمود

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