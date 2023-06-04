ممثلو قطاع الصناعات الغذائية في دمشق وريفها يبحثون تعزيز تنافسية منتجاته محلياً وخارجياً

دمشق-سانا

ناقش ممثلو قطاع الصناعات الغذائية في دمشق وريفها سبل توفير متطلبات المنشآت الصناعية، والمحافظة على جودة المنتجات، والالتزام بالمقاييس والمواصفات، بهدف تعزيز المكانة التنافسية للمنتجات الغذائية الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.

ودعا رؤساء اللجان الفرعية للصناعات الغذائية خلال اجتماعهم اليوم في مبنى غرفة صناعة دمشق وريفها إلى توفير المواد الأولية التي يحتاجها الصناعيون في منتجاتهم، كما طالبوا بدراسة عوامل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والعمل على تخفيضها، وإخراج مواد التغليف المطبوعة ذات الـ 3 طبقات من المنصة إسوة بمواد التغليف المطبوعة ذات الطبقتين، وإعادة السماح باستيراد مادتي الكاجو والجوز، وإعادة النظر في قرار عدم منح التراخيص الإدارية خارج المدن والمناطق الصناعية.

وأكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس القطاع الغذائي في الغرفة طلال قلعه جي سعي الغرفة إلى تأمين متطلبات شركات تصنيع الأغذية وتطوير قدراتها الإنتاجية كما ونوعا عبر التواصل مع الجهات المعنية لتحسين مناخ العملية الإنتاجية، وتهيئة فرص الاستثمار والتصدير، وتكريس جهودها لتعزيز الصناعات الغذائية السورية في الأسواق المحلية والعالمية.

وتم خلال الاجتماع الذي شارك فيه خازن الغرفة جورج داود، ونائب رئيس القطاع الغذائي وليد حورية إجراء عدد من التعديلات على اللجان المشكلة، حيث تمت إضافة مادة الحبوب للجنة الكونسروة وقمر الدين، والمجففات والزيوت، ومادة المكسرات للجنة المقبلات الغذائية.

أحمد سليمان

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