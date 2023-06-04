الأربعاء القادم.. انطلاق معرض (هايتك) للاتصالات بمشاركات محلية ودولية

دمشق-سانا

تنطلق يوم الأربعاء القادم فعاليات الدورة التاسعة من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (هايتك) بمشاركة حوالي 150 علامة تجارية محلية وعالمية، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

ويمثل المعرض ملتقى معلوماتياً مهماً يطرح أحدث وأهم الحلول والنظم والبرمجيات للتطبيقات الخاصة بالحواسب والهواتف الذكية والتقانات المستخدمة في مجال المعلوماتية والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، ويتيح الفرصة لمراكز البحث والتطوير لعرض منتجاتها ويفتح المجال أمام صناعة البرمجيات والتجهيزات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت محلياً وإقليمياً.

مدير عام المجموعة العربية للمعارض المنظمة للمعرض علاء هلال أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض الذي يقام بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة يشهد في هذه الدورة حدثاً مهماً هو مشاركة المشغل الثالث للاتصالات العمومية الخلوية في سورية لشركة (وفا) للاتصالات تيليكوم، إضافة الى مجموعة من التطبيقات المميزة والشركات الكبيرة التي تقدم حلولاً برمجية مهمة.

وأشار هلال الى أن المعرض يشهد إطلاقاً للنسخة الثانية من منظومة إدارة المعارض الخاصة بالمجموعة العربية التي تضم تطبيق (إيه جي إي فيزيتور) المصمم لتسهيل زيارة المعرض للجميع عن بعد، وتنظيم الزيارة ومعرفة معلومات عنه وعن الشركات العارضة، وإتاحة فرصة التواصل وتبادل معلومات بين الزوار والمشاركين.

وتستمر فعاليات المعرض الذي يتوزع على 75 جناحاً حتى 11 حزيران الجاري مع تأمين النقل المجاني للزائرين خلال أوقات الزيارة، التي تبدأ من الخامسة مساءً حتى الحادية عشرة ليلاً طيلة أيام المعرض، حيث تنطلق حافلات النقل من تحت جسر السيد الرئيس ومن ساحة باب توما ذهاباً وإياباً إلى مدينة المعارض الجديدة.

نور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency