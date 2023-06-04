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القوات الروسية تصد محاولة تسلل إرهابيين أوكرانيين إلى بيلغورود

2023-06-04

موسكو-سانا

تصدت القوات الروسية اليوم لمحاولة إرهابيين أوكرانيين التسلل إلى أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: “إن وحدات التغطية في المنطقة العسكرية الغربية وحرس الحدود رصدوا محاولة من قبل مسلحين لعبور النهر في منطقة نوفايا تافولجانكا وأجبروهم على التراجع بعد استهدافهم بالمدفعية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي القضاء على أكثر من 70 مخرباً بعدما قامت مجموعة تخريبية أوكرانية بدخول أراضي مدينة غريفورون الحدودية في مقاطعة بيلغورود الروسية.

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