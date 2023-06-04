442 طالباً وطالبة يتقدمون لامتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير بجامعة البعث

حمص-سانا

تقدم اليوم 442 طالباً وطالبة إلى امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير في المعهد العالي للغات بجامعة البعث.

وأكد رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب لمراسلة سانا، خلال جولة له على قاعات الامتحان في المعهد، أهمية اختبار وقياس قدرات الطالب ومعلوماته العلمية والدراسية في مجال اللغة، لافتا إلى الجهود التي يبذلها المعهد والتجهيزات التي يقوم بها لتأمين نجاح هذا الاختبار.

وذكر عميد المعهد العالي للغات الدكتور موريس العمر أن عدد المتقدمين توزع على 406 للغة الانكليزية و 23 للإنكليزية التخصصية و 7 للغة الفرنسية و6 للفرنسية التخصصية، مشيراً إلى أن المعهد وضع على موقعه الإلكتروني كل التعليمات الواجب على المتقدم اتباعها قبل الامتحان.

شارك في الجولة الامتحانية الدكتور فائق شدود أمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي.

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