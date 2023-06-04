SCS-NET

442 طالباً وطالبة يتقدمون لامتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير بجامعة البعث

2023-06-04

حمص-سانا

تقدم اليوم 442 طالباً وطالبة إلى امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير في المعهد العالي للغات بجامعة البعث.

وأكد رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب لمراسلة سانا، خلال جولة له على قاعات الامتحان في المعهد، أهمية اختبار وقياس قدرات الطالب ومعلوماته العلمية والدراسية في مجال اللغة، لافتا إلى الجهود التي يبذلها المعهد والتجهيزات التي يقوم بها لتأمين نجاح هذا الاختبار.

وذكر عميد المعهد العالي للغات الدكتور موريس العمر أن عدد المتقدمين توزع على 406 للغة الانكليزية و 23 للإنكليزية التخصصية و 7 للغة الفرنسية و6 للفرنسية التخصصية، مشيراً إلى أن المعهد وضع على موقعه الإلكتروني كل التعليمات الواجب على المتقدم اتباعها قبل الامتحان.

شارك في الجولة الامتحانية الدكتور فائق شدود أمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

صدور نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه بجامعة حماة

حماة-سانا أصدر المعهد العالي للغات بجامعة حماة اليوم نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved