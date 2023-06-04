الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية ويسقط 21 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة أسفرت خلال الساعات الـ 24 الماضية عن تدمير مستودعات ذخيرة ومدافع ذاتية الحركة، إضافة إلى القضاء على نحو 600 من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب وإسقاط 21 مسيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليوم بأن قواتها نفذت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو على أهداف في مطارات عسكرية أوكرانية، وأن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة مواقع قيادة ونقاط رادار ومعدات طيران أوكرانية، إضافة إلى مرافق تخزين أسلحة وذخائر، كما تم استهداف ورشة لتجميع الطائرات دون طيار الأوكرانية بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك.

وذكرت الوزارة أنه تم القضاء على نحو 600 جندي أوكراني خلال يوم، منهم حوالي 70 جندياً على محور كوبيانسك و65 على محور كراسني ليمان و200 على محور دونيتسك و 240 على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه و 20 على محور خيرسون، كما تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك وأخرى على محور كراسني ليمان، مشيراً إلى استمرار العمليات القتالية النشطة التي تنفذها فصائل هجومية من قوات “أحمد” الخاصة على محور مارينكا التكتيكي ووحدات من الفيلق الأول للجيش في بلدة أفدييفكا في دونيتسك.

وحسب الوزارة تم على المحاور الخمسة المذكورة تدمير 3 مدافع هاوتزر من طراز “دي-20” و 2 من طراز “دي-30” وواحد من طراز “مستا-بي” و 4 مدافع ذاتية الحركة “غفوزديكا” و 2 من راجمات الصواريخ “غراد” و 2 من مدافع “ام 777” أمريكية الصنع.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير 3 مستوداعات ذخيرة في دونيتسك ومستودعين آخرين في زابوروجيه، وإصابة 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 73 منطقة، إضافة إلى استهداف 3 مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك وآخر في مدينة سومي وإسقاط 21 طائرة أوكرانية دون طيار.

ووفقاً للتقرير تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 432 طائرة و 236 مروحية و4473 طائرة دون طيار و 424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و 9382 دبابة ومدرعة أخرى و 1112 راجمة صواريخ و 4996 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و 56 الأوكرانية.

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